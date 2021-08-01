Доставка итальянской пиццы, премиальных роллов (суши) и сочного бургера из мраморной говядины в Нур-Султане (Астана)

Пиццу, роллы (суши), бургеры мы готовим из натуральных ингредиентов, вы получаете больше и вкуснее за те же деньги

Комбо

Комбо Daily
на 2-3 чел.

Пепперони 30 см., Курица с грибами 30 см, Cola 1 л., Фри 140 гр. + Соус на выбор

6100 тг.
Комбо Spicy
на 2-3 чел.

Фиеста 30 см., Мексикано с курицей 30 см, Cola 1 л., Фри 140 гр. + Соус на выбор

5900 тг.
Комбо Quattro
на 4-5 чел.

Пепперони 30 см., Четыре сыра 30 см., Четыре сезона 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор

9200 тг.
Комбо Premium
на 4-5 чел.

Капричёза 30 см., Бьянка с лососем 30 см., Четыре сыра 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор

9700 тг.
Комбо Meat
на 4-5 человек

Пепперони 30 см., Мексикано с курицей 30 см., Мясной микс 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор

9200 тг.
Комбо Big
на 6-8 чел.

Бьянка с лососем 30 см., Пепперони 30 см., Маргарита 30 см., Четыре сыра 30 см., Капричеза 30 см., Cola 1 л. 3 шт., Фри 140 гр. 2 шт. + 2 соуса на выбор

15100 тг.
Комбо Mega
на 9-12 чел.

Пепперони 30 см., Четыре сыра 30 см, Четыре сезона 30 см., Капричёза 30 см., Маргарита 30 см., Бьянка с лососем 30 см., Курица с грибами 30 см., Cola 1 л. 5 шт., Фри 140 гр. 3 шт. + Соус на выбор 3 шт.

21600 тг.
Комбо Мраморный XL
на 1 человека

Сочный бургер из мраморной говядины, запеченное фри без применения масла, кола 0,5 л., соус на выбор

3000 тг.
Комбо Куриный XL
на 1 человека

Бургер с хрустящей куриной котлетой в панировке, запеченное фри без применения масла, кола 0,5, соус на выбор

2800 тг.
Детское меню
на 1 ребенка

Сочный бургер среднего размера из мраморной говядины, запеченный картофель фри без применения масла, детский сок с трубочкой, соус на выбор

2100 тг.

Бургер

Бургер Говяжий
Большой

Сочная мраморная говядина, обжаристая булочка с кунжутом, фирменный соус Alfresco, свежие листья салата, хрустящие корнишоны, свежие помидоры, свежий красный лук, нежный сыр Mozarella

2500 тг.
Бургер Куриный
Большой

Хрустящая куриная котлета в панировке, обжаристая булочка с кунжутом, фирменный соус Alfresco, свежие листья салата, хрустящие корнишоны, свежие помидоры, свежий красный лук, нежный сыр Mozarella

2500 тг.
Бургер Детский
Средний

Сочная мраморная говядина, фирменный соус Alfresco, булочка обжаристая с кунжутом

1800 тг.

Пицца

Маргарита
30 см

Соус томатный, молодая моцарелла Galbani, базилик зеленый, томаты черри

Пепперони
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, салями "халал"

Мясной микс
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, вырезка говядины, конина копчёная, салями "халал"

Четыре сезона
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, ветчина говяжья, грибы шампиньоны, перец болгарский, конина копчёная

Капричёза
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, нежная куриная грудка, грибы шампиньоны, оливки, яйца перепелиные, перец болгарский, помидоры черри, руккола

Фиеста
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, салями "халал", оливки, соус табаско

Мексикано с мясом
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, вырезка говядины, кукуруза, фасоль стручковая, перец болгарский, лук красный карамелизированный, халапеньо

Мексикано с курицей
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, нежное куриное филе, кукуруза, фасоль стручковая, перец болгарский, лук красный карамелизированный, халапеньо

Говядина со шпинатом
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, вырезка говядины, грибы шампиньоны, шпинат свежий, помидоры черри

Бьянка с лососем
30 см

Соус сливочный, сыр моцарелла, филе лосося, шпинат свежий, помидоры черри

Четыре сыра
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, сыр горгандзола, сыр камамбер, сыр креметта

Тунец с луком
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, тунец в масле, лук красный карамелизированный

Ветчина с грибами
30 см

Соус томатный, сыр моцарелла, ветчина говяжья, грибы шампиньоны, лук красный карамелизированный

Вегетарианская
30 см

Соус томатный, баклажан, цукини, перец болгарский, грибы шампиньоны, помидоры черри, базилик

Груша с горгондзолой
30 см

Сливочный соус, груша, горгондзола, грецкий орех, мёд

Гавайская
30 см

Сливочный соус, сыр моцарелла, ананас, куриное филе, кукуруза, руккола

Курица с грибами
30 см

Сливочный соус, сыр моцарелла, нежное куриное филе, грибы шампиньоны

Салат

Греческий

Свежие листья салата, хрустящие свежие огурцы, сочные помидоры, отборные оливки, болгарский перец, соленая и нежная фетакса, заправлены оливковым маслом, кислый лимон добавьте по вкусу при доставке

1500 тг.
Цезарь

Свежий айсберг, сочные черри, фирменный соус "Цезарь", пикантный пармезан, сухари средней выпечки, нежное куриное филе

1500 тг.

Закуски

Картофель ФРИ
140 гр.

Запеченный картофель без применения фритюрного масла

Наггетсы Стандарт
7 шт.

Куриное филе в идеальной, крепкой и очень хрустящей корочке

Соусы

Соус Ранч
30 гр.

Насыщенный травами соус отличается легким сливочно-чесночным вкусом

Соус Барбекю
30 гр.

Кисло-сладкий вкус с острой, пикантной ноткой

Соус Сальса
30 гр.

Сладко-острый мексиканский соусс кусочками красной паприки и чеснока

Соус Сырный
30 гр.

Сырный соус с добавлением натурального сыра Чеддер имеет неповторимый вкус

Соус Томатный
30 гр.

Классический томатный соус-кетчуп

Напитки

Coca-cola 1 л.

Газированный напиток

На сайте Al`fresco вы можете не только ознакомиться с меню, но и оформить доставку. Для этого необходимо добавить желаемые товары в корзину. Вы можете комбинировать в заказе пиццу, суши, бургеры, либо выбрать готовые сеты.

При оформлении доставки перепроверьте внесенные данные, особенно контактный номер телефона, так как для подтверждения заказа менеджер будет связываться именно по указанным Вами контактам.

Оплатить можно при оформлении заказа, либо по факту доставки наличными или переводом.

Пицца приготовленная из итальянских ингредиентов, премиальные суши из маринованной рыбы по авторскому рецепту и бургеры из мраморной говядины не оставят Вас равнодушным. Приятного аппетита!