Доставка итальянской пиццы, премиальных роллов (суши) и сочного бургера из мраморной говядины в Нур-Султане (Астана) Пиццу, роллы (суши), бургеры мы готовим из натуральных ингредиентов, вы получаете больше и вкуснее за те же деньги

Куриное филе в идеальной, крепкой и очень хрустящей корочке

Свежие листья салата, хрустящие свежие огурцы, сочные помидоры, отборные оливки, болгарский перец, соленая и нежная фетакса, заправлены оливковым маслом, кислый лимон добавьте по вкусу при доставке

Сочный бургер среднего размера из мраморной говядины, запеченный картофель фри без применения масла, детский сок с трубочкой, соус на выбор

Бургер с хрустящей куриной котлетой в панировке, запеченное фри без применения масла, кола 0,5, соус на выбор

Сочный бургер из мраморной говядины, запеченное фри без применения масла, кола 0,5 л., соус на выбор

Пепперони 30 см., Четыре сыра 30 см, Четыре сезона 30 см., Капричёза 30 см., Маргарита 30 см., Бьянка с лососем 30 см., Курица с грибами 30 см., Cola 1 л. 5 шт., Фри 140 гр. 3 шт. + Соус на выбор 3 шт.

Бьянка с лососем 30 см., Пепперони 30 см., Маргарита 30 см., Четыре сыра 30 см., Капричеза 30 см., Cola 1 л. 3 шт., Фри 140 гр. 2 шт. + 2 соуса на выбор

Капричёза 30 см., Бьянка с лососем 30 см., Четыре сыра 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор

Пепперони 30 см., Четыре сыра 30 см., Четыре сезона 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор

На сайте Al`fresco вы можете не только ознакомиться с меню, но и оформить доставку. Для этого необходимо добавить желаемые товары в корзину. Вы можете комбинировать в заказе пиццу, суши, бургеры, либо выбрать готовые сеты.

При оформлении доставки перепроверьте внесенные данные, особенно контактный номер телефона, так как для подтверждения заказа менеджер будет связываться именно по указанным Вами контактам.

Оплатить можно при оформлении заказа, либо по факту доставки наличными или переводом.

Пицца приготовленная из итальянских ингредиентов, премиальные суши из маринованной рыбы по авторскому рецепту и бургеры из мраморной говядины не оставят Вас равнодушным. Приятного аппетита!