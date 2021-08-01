Доставка итальянской пиццы, премиальных роллов (суши) и сочного бургера из мраморной говядины в Нур-Султане (Астана)Пиццу, роллы (суши), бургеры мы готовим из натуральных ингредиентов, вы получаете больше и вкуснее за те же деньги
Комбо
Комбо Dailyна 2-3 чел.
Пепперони 30 см., Курица с грибами 30 см, Cola 1 л., Фри 140 гр. + Соус на выбор
Комбо Spicyна 2-3 чел.
Фиеста 30 см., Мексикано с курицей 30 см, Cola 1 л., Фри 140 гр. + Соус на выбор
Комбо Quattroна 4-5 чел.
Пепперони 30 см., Четыре сыра 30 см., Четыре сезона 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор
Комбо Premiumна 4-5 чел.
Капричёза 30 см., Бьянка с лососем 30 см., Четыре сыра 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор
Комбо Meatна 4-5 человек
Пепперони 30 см., Мексикано с курицей 30 см., Мясной микс 30 см., Cola 1 л. 2 шт., Фри 140 гр. + Соус на выбор
Комбо Bigна 6-8 чел.
Бьянка с лососем 30 см., Пепперони 30 см., Маргарита 30 см., Четыре сыра 30 см., Капричеза 30 см., Cola 1 л. 3 шт., Фри 140 гр. 2 шт. + 2 соуса на выбор
Комбо Megaна 9-12 чел.
Пепперони 30 см., Четыре сыра 30 см, Четыре сезона 30 см., Капричёза 30 см., Маргарита 30 см., Бьянка с лососем 30 см., Курица с грибами 30 см., Cola 1 л. 5 шт., Фри 140 гр. 3 шт. + Соус на выбор 3 шт.
Комбо Мраморный XLна 1 человека
Сочный бургер из мраморной говядины, запеченное фри без применения масла, кола 0,5 л., соус на выбор
Комбо Куриный XLна 1 человека
Бургер с хрустящей куриной котлетой в панировке, запеченное фри без применения масла, кола 0,5, соус на выбор
Детское менюна 1 ребенка
Сочный бургер среднего размера из мраморной говядины, запеченный картофель фри без применения масла, детский сок с трубочкой, соус на выбор
Бургер
Бургер ГовяжийБольшой
Сочная мраморная говядина, обжаристая булочка с кунжутом, фирменный соус Alfresco, свежие листья салата, хрустящие корнишоны, свежие помидоры, свежий красный лук, нежный сыр Mozarella
Бургер КуриныйБольшой
Хрустящая куриная котлета в панировке, обжаристая булочка с кунжутом, фирменный соус Alfresco, свежие листья салата, хрустящие корнишоны, свежие помидоры, свежий красный лук, нежный сыр Mozarella
Бургер ДетскийСредний
Сочная мраморная говядина, фирменный соус Alfresco, булочка обжаристая с кунжутом
Пицца
Маргарита30 см
Соус томатный, молодая моцарелла Galbani, базилик зеленый, томаты черри
Пепперони30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, салями "халал"
Мясной микс30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, вырезка говядины, конина копчёная, салями "халал"
Четыре сезона30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, ветчина говяжья, грибы шампиньоны, перец болгарский, конина копчёная
Капричёза30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, нежная куриная грудка, грибы шампиньоны, оливки, яйца перепелиные, перец болгарский, помидоры черри, руккола
Фиеста30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, салями "халал", оливки, соус табаско
Мексикано с мясом30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, вырезка говядины, кукуруза, фасоль стручковая, перец болгарский, лук красный карамелизированный, халапеньо
Мексикано с курицей30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, нежное куриное филе, кукуруза, фасоль стручковая, перец болгарский, лук красный карамелизированный, халапеньо
Говядина со шпинатом30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, вырезка говядины, грибы шампиньоны, шпинат свежий, помидоры черри
Бьянка с лососем30 см
Соус сливочный, сыр моцарелла, филе лосося, шпинат свежий, помидоры черри
Четыре сыра30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, сыр горгандзола, сыр камамбер, сыр креметта
Тунец с луком30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, тунец в масле, лук красный карамелизированный
Ветчина с грибами30 см
Соус томатный, сыр моцарелла, ветчина говяжья, грибы шампиньоны, лук красный карамелизированный
Вегетарианская30 см
Соус томатный, баклажан, цукини, перец болгарский, грибы шампиньоны, помидоры черри, базилик
Груша с горгондзолой30 см
Сливочный соус, груша, горгондзола, грецкий орех, мёд
Гавайская30 см
Сливочный соус, сыр моцарелла, ананас, куриное филе, кукуруза, руккола
Курица с грибами30 см
Сливочный соус, сыр моцарелла, нежное куриное филе, грибы шампиньоны
Салат
Греческий
Свежие листья салата, хрустящие свежие огурцы, сочные помидоры, отборные оливки, болгарский перец, соленая и нежная фетакса, заправлены оливковым маслом, кислый лимон добавьте по вкусу при доставке
Цезарь
Свежий айсберг, сочные черри, фирменный соус "Цезарь", пикантный пармезан, сухари средней выпечки, нежное куриное филе
Закуски
Картофель ФРИ140 гр.
Запеченный картофель без применения фритюрного масла
Наггетсы Стандарт7 шт.
Куриное филе в идеальной, крепкой и очень хрустящей корочке
Соусы
Соус Ранч30 гр.
Насыщенный травами соус отличается легким сливочно-чесночным вкусом
Соус Барбекю30 гр.
Кисло-сладкий вкус с острой, пикантной ноткой
Соус Сальса30 гр.
Сладко-острый мексиканский соусс кусочками красной паприки и чеснока
Соус Сырный30 гр.
Сырный соус с добавлением натурального сыра Чеддер имеет неповторимый вкус
Соус Томатный30 гр.
Классический томатный соус-кетчуп
Напитки
Coca-cola 1 л.
Газированный напиток
На сайте Al`fresco вы можете не только ознакомиться с меню, но и оформить доставку. Для этого необходимо добавить желаемые товары в корзину. Вы можете комбинировать в заказе пиццу, суши, бургеры, либо выбрать готовые сеты.
При оформлении доставки перепроверьте внесенные данные, особенно контактный номер телефона, так как для подтверждения заказа менеджер будет связываться именно по указанным Вами контактам.
Оплатить можно при оформлении заказа, либо по факту доставки наличными или переводом.
Пицца приготовленная из итальянских ингредиентов, премиальные суши из маринованной рыбы по авторскому рецепту и бургеры из мраморной говядины не оставят Вас равнодушным. Приятного аппетита!